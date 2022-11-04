STSO seçimlerini etkileyecek karar

Sivas'ta 13 Kasım tarihinde yapılması gerçekleştirilmesi planlanan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimleri öncesi İlçe Seçim Kurulu kararıyla STSO Başkanı Mustafa Eken'in bir şirketinin seçme ve seçilme yetkisi alındı.

PAYLAŞ
  • 04.11.2022 15:27
  • Güncelleme: 04.11.2022 15:27
STSO seçimlerini etkileyecek karar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta 13 Kasım tarihinde yapılması gerçekleştirilmesi planlanan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimleri öncesi İlçe Seçim Kurulu kararıyla STSO Başkanı Mustafa Eken’in bir şirketinin seçme ve seçilme yetkisi alındı.

STSO seçimlerinde Başkan adayı Zeki Özdemir‘in listesinde 20. komiteden seçimlere giren Zikrullah Polat, aynı komitede rakibi olan mevcut STSO Başkanı Mustafa Eken’in oda seçiminde 2 yıl şartını hile ile aşarak oy kullanma yetkileri bulunan şubeler kurduğu, bu firmaların ticari faaliyetleri olmadığı, farklı faaliyet alanlarında kurulmalarına rağmen aynı tarih ve aynı adreslerde bulunan tabela şirketleri bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Başkanın şirketinin seçme ve seçilme yetkisi alındı

Polat’ın suç duyurusu üzerine Sivas 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yaptığı inceleme neticesinde Eken’e ait bir şirketin 5174 sayılı kanunun 83. Maddesi ile yönetmeliğin 5-6 maddelerinde belirtilen şartlara haiz olmadığı gerekçesi ile seçme ve seçilme yetkisine haiz üye listesinden çıkartılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zikrullah Polat, başkanın şirketinin 13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Seçimlerinin hakkaniyetli ve Anayasa normu himayesinde gerçekleşebilmesi için mücadele verdiklerini belirterek, “Mustafa Eken’in tabela şirketleri var. İlk günden bu yana aynı şeyi söylüyoruz. Eken bu şirketleri sadece seçimler için kurdu. Bunun en somut göstergesi de bu şubelerin matrahsız olarak faaliyetlerine devam etmesidir. Mustafa Eken’in bu yaptığı etik değildir. Biz Eken’i bu yanlıştan dönmeye davet ettik ama dönmedi. İspatlarsanız istifa ederim dedi ama etmedi. Bu işin peşini bırakmayacağız hukuk yoluyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“Şirketler oy için kuruldu”

Polat, açıklamasında, “Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İlçe seçim kurulu şikayetimizi değerlendirdi ve kararını verdi. Mustafa Eken’in Sivas Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde yalnızca oy kullanıp sonuçları etkilemek adına kurduğu söz konusu şirketlere ilişkin Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına görevi kötüye kullanma kaynaklı suç duyurusunda bulunmuştum. Ayrıca Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ticaret Bakanlığına müzekkere yazılarak müfettiş ataması ve rapor tanzim edilmesi akabinde raporun Cumhuriyet Başsavcılığına sunulması talimatı verildi. Mustafa Eken’in seçim sonuçlarına hile karıştırmak amaçlı kurduğunu düşündüğüm bu şirketlerin seçme seçilme yeterliliği bulunmadığından seçmen listelerinden çıkartılması ve 13 Kasım 2022’de gerçekleşecek seçimlerde oy kullanma hakkının elinden alınmasını talep ettik. Çünkü Eken’in bu firmaları, sözümü yineliyorum ticaret yapmak için değil sadece seçimlerde oy kullanmak için kurulmuştur” dedi.

Öte yandan, Mustafa Eken’in mahkemenin verdiği bu karara itiraz ettiği fakat mahkemenin Eken’in itirazını reddettiği öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: 'Biz onların kalplerinin güzelliğini, kalpleri ile bizi gördüklerini gördük'

Vali Çiçek: “Biz onların kalplerinin güzelliğini, kalpleri ile bizi gördüklerini gördük”

Kayseri'nin gündemi

Kayseri'nin gündemi

Çalınan motosikletler bulundu

Çalınan motosikletler bulundu

Başkan Palancıoğlu, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Dairelerini İnceledi

Başkan Palancıoğlu, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Dairelerini İnceledi

Ortaseki'de sonbahar güzelliği

Ortaseki'de sonbahar güzelliği

Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'ye örnek olan Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde 290 öğrenci ile yüzler gülüyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'ye örnek olan Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde 290 öğrenci ile yüzler gülüyor'

Çok Okunanlar
1
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

2
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

3
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

4
Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

5
Kayseri Kitap Fuarı'na 300'den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

Kayseri Kitap Fuarı’na 300’den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

6
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor taktik çalıştı

Kayserispor taktik çalıştı

Bakan Yardımcısı Yılmaz: 'Çocuklarımız sosyal medya ve internetten dolayı evlerinde büyük bir tehdit altındalar'

Bakan Yardımcısı Yılmaz: 'Çocuklarımız sosyal medya ve internetten dolayı evlerinde büyük bir tehdit altındalar'

DAHA FAZLA
Efeler Ligi 7. hafta: Develi Belediyespor: 0- Türşad: 3

Efeler Ligi 7. hafta: Develi Belediyespor: 0- Türşad: 3

Milletvekili Ataş:'Türkiye' de yeni doğan bir bebek AKP yüzünden 25 bin 261 lira faiz borcuyla dünyaya gözlerini açıyor'

Milletvekili Ataş:'Türkiye' de yeni doğan bir bebek AKP yüzünden 25 bin 261 lira faiz borcuyla dünyaya gözlerini açıyor'

1 ay önce indirim yapılan tüpe, zam geldi

1 ay önce indirim yapılan tüpe, zam geldi

Ümit Özdağ: 'Erdoğan bu seçimde aday olamaz'

Ümit Özdağ: “Erdoğan bu seçimde aday olamaz”

KAYSO, Melih Eymen ve Hasan Çınar'a nefes oldu

KAYSO, Melih Eymen ve Hasan Çınar’a nefes oldu