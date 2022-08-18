STK temsilcilerinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Doğan, TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı ve beraberindeki heyet ile Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık ve oda yönetimini makamında ayrı ayrı kabul etti.

Kentte yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırma noktasında kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a STK temsilcilerinden ziyaretler de sürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç’a, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Doğan, TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı ve beraberindeki heyet ile Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık ve oda yönetimi nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında ayrı ayrı kabul ettiği misafirlerle sohbet eden Büyükkılıç, “Şehirler sadece yerel yöneticilerin gayretleri ile değil şehirde bulunan kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının gayretleri ile gelişir ve güzelleşir. Çünkü pek çok meslek grubunu ve iş dünyasını temsil eden Sivil Toplum Kuruluşlarımız var. Bizler de bu durumu elbette ki zenginlik olarak değerlendiririz. Bu çerçevede Sivil Toplum Kuruluşlarımızla yürüttüğümüz dayanışmayı, şehrimizin ve ülkemizin faydası doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TÜMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Doğan, Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden ve STK’larla olan dayanışmasından dolayı teşekkür ederken, TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı da STK’lara destekleri ve Kayseri’ye hizmetleri için Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin artından Başkan Büyükkılıç, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.