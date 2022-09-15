Stadyumun yeni ismi dış cepheye asıldı

 Kayserispor'un maçlarına ev sahipliği yapan Kadir Has Stadyumu'nun yeni ismi dış cepheye asıldı. 

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  • 15.09.2022 10:18
  • Güncelleme: 15.09.2022 10:18
Stadyumun yeni ismi dış cepheye asıldı

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu Süper Ligin 6'ncı haftasında Kadir Has Stadyumu'nda oynanan Kayserispor Antalyaspor maçı öncesinde stadın yeni ismi olan RHG Enertürk Enerji Stadyumu tribünlerdeki yerini almıştı. Stadın yeni ismi bugün dış cepheye de asıldı.  

13 yıldır “Büyükşehir Kadir Has Stadı” olarak isimlendirilen 32 bin 864 seyirci kapasiteli stadın ismi “RHG Enertürk Enerji Stadı’ oldu.

1ha

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