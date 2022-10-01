Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

PAYLAŞ
  • 01.10.2022 19:08
  • Güncelleme: 01.10.2022 20:58
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomez’in vuruşunu defans çıkardı.

76. dakikada ceza sahası içerisinde Onur Bulut’un Umut Bozok’a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

83. dakikada topla buluşan Umut Bozok’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: RHG Enertürk Enerki

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kemal Yılmaz xx, Ata Yıldırım xx

Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx, Cardoso xx (Emrah dk. 87 ?), Ramazan xx (Gökhan dk. 69 x), Mensah xx (Bertolocci dk. 88 ?) Thiam xx, Gavranovic xx (İlhan dk. 69 x)

Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Nurettin, Uzodimma, Ackah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx (Yusuf Yazıcı dk. 64 xx), Eren xx, Siopis xx (Densvil dk. 64 x), Hamsik xx (Umut dk. 73 xx), Bakasetas xxx (Doğucan dk. 88 ?), Abdülkadir xx (Bardhi dk. 64 x), Trezeguet xx, Gomez xx

Yedekler: Taha, Hüseyin, Naci, Yusuf Erdoğan, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Gavranovic (dk. 26) (Kayserispor), Bakasetas (dk. 76 pen.), Umut Bozok (dk. 83) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Trezeguet, Eren, Gomez (Trabzonspor), Gavranovic, Onur Bulut, Kolovetsios (Kayserispor)

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KTO seçiminde kavga

KTO seçiminde kavga

Büyükşehirin 40 milyon TL'lik eğitim desteği için başvuru şartları belli oldu

Büyükşehirin 40 milyon TL'lik eğitim desteği için başvuru şartları belli oldu

Büyükşehir Konservatuarı Kış Kursları için kayıtlar başlıyor

Büyükşehir Konservatuarı Kış Kursları için kayıtlar başlıyor

KTO'da seçim heyecanı başladı Adaylardan demokrasi ve beraberlik vurgusu

KTO’da seçim heyecanı başladı; Adaylardan demokrasi ve beraberlik vurgusu

Kayseri Ticaret Odası Seçimleri hareketli başladı

Kayseri Ticaret Odası Seçimleri hareketli başladı

Yeşilhisar'da, 30 bin ton yemlik mısır hasadı bekleniyor

Yeşilhisar’da, 30 bin ton yemlik mısır hasadı bekleniyor

Çok Okunanlar
1
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

2
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KTO Meslek Komitesi Seçiminde kim ne kadar oy aldı?

KTO Meslek Komitesi Seçiminde kim ne kadar oy aldı?

Çağdaş Atan: 'Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız olmadığını biliyoruz'

Çağdaş Atan: 'Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız olmadığını biliyoruz'

DAHA FAZLA
Abdullah Avcı: 'Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık'

Abdullah Avcı: 'Zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldık'

Kayseri'de oda başkanları güven tazeledi

Kayseri'de oda başkanları güven tazeledi

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

SON DAKİKA… KTO seçiminde Ömer Gülsoy tulum çıkardı

SON DAKİKA… KTO seçiminde Ömer Gülsoy tulum çıkardı

KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi

KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi