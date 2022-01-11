Spor foto muhabirine plaket

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Spor Foto Muhabiri Salih Hançer’e spora verdiği katkılar nedeniyle plaket verildi.

Kırşehir’de çektiği fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren, Çınar Kırşehir Gazetesi’nin Spor Muhabiri Salih Hançer’e Hentbol Spor Takımı tarafından plaket verildi. Kırşehir’i Bölgesel Amatör Lig’lerde temsil eden tüm takımların maçlarını takip eden, çektiği fotoğraflarla ve yaptığı özel haberlerle spor camiasının takdirini kazanan Hançer, THF Kadınlar 1’inci Lig B Grubunda mücadele eden takımların müsabakalarını da yakından takip ediyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi’nde yer alan spor salonunda takdim edilen plaketin ardından konuşma yapan Spor Müdürü Ünsal Bektaş; "Salih Hançer kardeşimize takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.