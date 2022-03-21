Spor A.Ş Okçuluk Turnuvası sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından düzenlenen yetişkin ve 11-15 yaş çocuk Okçuluk Turnuvası tamamlandı.

PAYLAŞ
  • 21.03.2022 12:08
  • Güncelleme: 21.03.2022 12:14
Spor A.Ş Okçuluk Turnuvası sona erdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından düzenlenen yetişkin ve 11-15 yaş çocuk Okçuluk Turnuvası tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 3. Kış Dönemine kayıtlı Spor Okulu yetişkin ve 11-15 yaş çocukları arasında düzenlenen Okçuluk Turnuvası sona erdi. Büyük bir mücadeleye sahne olan turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turnuvaya katılan tüm sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ise şöyle:

Yetişkinler Kategorisi:

1. Süleyman Karayel

2. Ekrem Ayrı

3. Efe Rahmanoğlu

11-15 yaş kategorisi:

1. Emin tuna Karabulut

2. Kutay Evci

3. 3. Erdem Can Tan

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Polisten kaçan araç yan yattı

Polisten kaçan araç yan yattı

Doç. Dr. Bahadır Öz:

Doç. Dr. Bahadır Öz:

Yangın Gönüllüsü Eğitimi verildi

Yangın Gönüllüsü Eğitimi verildi

Çanakkale Deniz Zaferi Wushu Kung Fu Turnuvası yapıldı

Çanakkale Deniz Zaferi Wushu Kung Fu Turnuvası yapıldı

Tomarza Belediye Başkanı Şahin: 'Ramazan ayıyla birlikte 120 kişiyi iş sahibi yapacağız'

Tomarza Belediye Başkanı Şahin: “Ramazan ayıyla birlikte 120 kişiyi iş sahibi yapacağız”

Kubilay Söyler: 'Memleket Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine bir ışık gibi doğacak'

Kubilay Söyler: “Memleket Partisi Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine bir ışık gibi doğacak”

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kirişci: 'Buğday arzında sorun yaşanmıyorsa, bu zamanında alınan tedbirler sayesinde mümkün olmuştur'

Bakan Kirişci: 'Buğday arzında sorun yaşanmıyorsa, bu zamanında alınan tedbirler sayesinde mümkün olmuştur'

Spor A.Ş Okçuluk Turnuvası sona erdi

Spor A.Ş Okçuluk Turnuvası sona erdi

DAHA FAZLA
Talas'ın 'Tarım Anneleri Yakında Ev'leniyor'

Talas'ın 'Tarım Anneleri Yakında Ev'leniyor'

Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı

Başkan Büyükkılıç, 'Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü'nü kazandı

Yeșilhisar'da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıldı

Yeșilhisar’da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıldı

AGÜ'den Halka Açık Eğitim Seminerleri

AGÜ’den Halka Açık Eğitim Seminerleri

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı