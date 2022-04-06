Spor AŞ Buz Hokeyi takımı Ankara'da farklı kazandı

Kayseri Spor AŞ’nin Gençlik ve Spor Kulübü Buz Hokey Takımı Ankara’da düzenlenen maçlarda iki rakibini de farklı yenerek Kayseri’ye döndü.

2-3 Nisan tarihleri arasında Ankara’da Buz Hokeyi 2021-2022 Sezonu U18 Genç Kadınlar Ligi maçları yapıldı. Kayseri Kayseri Spor AŞ’nin Gençlik ve Spor Kulübü Buz Hokey Takımı Ankara’da ilk olarak Yükseliş Spor Kulübü ile karşılaştı ve karşılaşmayı 15-4 gibi büyük bir farkla kazandı.

Kayseri Spor AŞ’nin Gençlik ve Spor Kulübü Buz Hokey Takımı ikince maçını Kutalmışbey Spor Kulübü ile yaptı ve bu karşılaşmayı da 6-3 kazanarak Kayseri’ye döndü.