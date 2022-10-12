Spor A.Ş. 2'nci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2'nci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı. 

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  • 12.10.2022 13:19
  • Güncelleme: 12.10.2022 13:19
Spor A.Ş. 2'nci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. 2’nci Güz Dönemi Spor Okulu kayıtlarını başlattı. Spor A.Ş. tarafından düzenlenen güz dönemi spor okullarında toplam 12 spor tesisinde aralarında futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 13 branşta kurs veriliyor. Kayıtları başlayan kurslar, 1 Kasım Salı günü başlayacak ve 4 Aralık Pazar günü son bulacak. 
BRANŞLAR VE YAŞ ARALIKLARI BELİRLENDİ
Kurslarda branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi: “Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 7-15 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 7-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş.”
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti aylık 250 TL, yetişkin kursu 300 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 400 TL olarak belirlendi.
Kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgi alabilecek.

1ha

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