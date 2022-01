SP'li Coşkun: 'Müjde, hızlı tren geliyor' yaygarası yapıyorlar'

AK Parti ve ortaklarının vatandaşa umut pazarladığını savunan Coşkun, “Yaklaşık maliyeti 14 milyar olan Yerköy-Kayseri hızlı tren projesine toplamda sadece 22.000 TL ayrılmış durumda. Bu parayla yapılabilecek tek şey halka tekrar tekrar “müjde hızlı tren geliyor” yaygarası için açıklamalar yapmaktır” dedi.

Coğrafi olarak ülkenin tam orta yerinde bulunan Kayseri’nin istenilen ölçüde devlet yatırımı alıp almadığı sürekli tartışma konusu oldu. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattının neden Kayseri’den geçmediğiyle ilgili eleştiriler sürerken bu hatta Kayseri’nin de bağlanması projesi gündeme getirildi. Yerköy-Kayseri hızlı tren hattının yapılmasıyla ilgili de bu kez projenin yavaş yürüdüğü eleştirileri yapılmaya başlandı. Son olarak söz konusu hattın ihalesinin yapıldığı ve 2022 devlet yatırımları bütçesine konulduğu duyuruldu. Bütçenin resmi gazetede yayınlanmasının ardından hat için ayrılan para da ortaya çıktı. 2022 yılı için Yerköy – Kayseri hızlı tren projesine toplam 22.000 lira para ayrıldığı anlaşıldı.

“MÜJDE, HIZLI TREN GELİYOR’ YAYGARASI YAPIYORLAR”

Bu durum Kayseri’deki muhalefet partilerinin eleştirilerine sebep oldu. Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, hükümetin hızlı tren fiyaskosuna bir yenisini daha eklediğini öne sürdü. Hükümetin Yerköy-Kayseri hızlı tren hattının her sene sözünü verdiğini anımsatan Coşkun, “Maalesef Kayserimiz 2022 yılında da hızlı trenle tanışamayacak. AK Parti ve ortakları her gün vatandaşa umut pazarlarken gerçekler bu umutların çok uzağında olduğunu hep birlikte müşahede etmiş olduk. Daha birkaç hafta önce Sayın Bakan tarafından 15. kez müjdesi verildi. Arkasından da Sayın Elitaş tarafından ihalesinin yapıldığı ve kredi arayışında olduğunu ve hızlı bir şekilde çözüleceğini belirtmişti. Ancak şunu gördük ki Kayseri’ye yatırım Ankara’nın gündeminde dahi değil. Altyapı ve üstyapı için 1.000 TL, diğer giderler için 10.000 TL ve müşavirlik gideri için ise 11.000 TL ayrılmıştır. Yani yaklaşık maliyeti 14 milyar olacak olan Yerköy-Kayseri hızlı tren projesine toplamda sadece 22.000 TL ayrılmış durumda. Bu parayla yapılabilecek tek şey halka tekrar tekrar “müjde hızlı tren geliyor” yaygarası için açıklamalar yapmaktır. Kayseri halkı kandırılmaya devam ediyor. Kayseri, Türkiye’nin gelişiminden nasipsiz kalmaya devam ediyor. Hızlı tren hattı Ankara – Kayseri olması beklenirken Sivas üzerinden bir uzantı verilerek gönlümüz yapılmaya çalışıldı. Bunu dahi beceremediler” diye konuştu.

“KAYSERİLİ BAKAN VE SİYASETÇİLER NE İŞ YAPAR?”

Kayseri’nin gelişemediğini ifade eden SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, onlarca Kayserili siyasetçi ve bakanın olduğunu belirterek “Ne yapıyorlar? Bu halka bunu nasıl reva görüyorlar? Bu nasıl basiretsiz bir yönetim şeklidir?” diye sordu. Kayserinin devlet yatırımlarından yeterince faydalanamadığını vurgulayan Coşkun sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayserili işini bilir diye diye geriye sürüklendik. Her il yatırımları ile konuşulurken Kayseri başarısızlıklar diyarı oldu. Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan hattın Kayseri’ye faydası yok. Bu nasıl bir iş tutuştur? Kayseri gibi bir ilin 2022 yılında nasıl bir otoyolu bulunmaz? Söze gelince her sene on müjde geliyor. Nasıl olsa tutulmayacak, nasıl olsa halk yeni manşetlerle kandırılacak. Söyle söyle reklam yap. Sonuçta olan Kayseri’ye oluyor. Bir kere daha gördük ki Kayseri gelişmiyor. Kayseri desteklenmiyor. Kayserili milletvekilleri icraat üretemiyor. Bu durum son bulmalıdır” şeklinde konuştu.