Sosyal yardımlarda alt limit, 850 ila 1250 lira aralığına yükseltildi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni sosyal yardım paketinin detayları açıklandı.

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  • 29.09.2022 14:12
  • Güncelleme: 29.09.2022 14:12
Sosyal yardımlarda alt limit, 850 ila 1250 lira aralığına yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce 450-600 lira olan destek tutarının 850-1250 lira aralığına çıkarıldığını belirtti. 


Kimin ne kadar oranda destek alacağını açıklayan Bakan Yanık “Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamının genişletilmesine ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların tamamlandığını belirten Bakan Yanık, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450- 600 lira olan destek tutarımızı 850-1250 TL'ye yükseltiyoruz” dedi.

YENİ TUTARLAR KASIMDA GEÇERLİ OLACAK

Bakan Yanık, yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvurularını yapabildiğini belirtilerek ödenecek yeni tutarların Kasımda geçerli olacağını söyledi.

Devletin bazı sosyal yardımları

Çocuk desteği
1-2 çocuklu hane: 350 TL,
3 çocuklu hane: 450 TL,
4 çocuklu hane: 550 TL,
5 ve üzeri: 650 TL.

Elektrik desteği
1-2 kişilik hane: 108 TL,
3 kişilik hane: 144 TL,
4 kişilik hane: 180 TL,
5 ve üzeri: 216 TL.

Doğalgaz desteği yıllık 900-2500 TL

Diğer yardımlar 
Prefabrik ev yapımı: 150 bin TL,
Ev onarım yardımı: 75 bin TL,
Betonarme ev yapımı: 200 bin TL,
Öksüz yetim yardımı: 600 TL,
Dul kadınlara yardım: 1000 TL.

1ha

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