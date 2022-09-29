Sosyal medya kullanıcıları, 'Hakkınızda şikayet var' mesajına dikkat

Bilişim Uzmanı Yasin Abbaz, son aylarda dolandırıcıların sosyal medya üzerinden çeşitli mesajlar atarak insanları kandırmayı çalıştığını belirterek uyarılarda bulundu.

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  • 29.09.2022 10:09
  • Güncelleme: 29.09.2022 10:09
Sosyal medya kullanıcıları, 'Hakkınızda şikayet var' mesajına dikkat
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bilişim Uzmanı Yasin Abbaz, son aylarda dolandırıcıların sosyal medya üzerinden çeşitli mesajlar atarak insanları kandırmayı çalıştığını belirterek uyarılarda bulundu.

Söz konusu dolandırıcılıkta, hedef kişi hakkında şikayet olduğuna dair sahte bir ekran görüntüsü gönderildiğini belirten Abbaz, bu yöntem ile sosyal medya kullanıcılarını tuzağa düşürmeye çalıştıklarını söyledi. Sosyal medya hesaplarının çalınması hem kritik verilere ulaşılması adına günümüzde dünyanın en önemli tehditleri arasında yer aldığını anlatan Yasin Abbaz; “Oltalama saldırılarında, saldıran kişi bir yem hazırlar ve hedefindeki kişinin takılmasını bekler. Bu saldırının amacı kişilerin sosyal medya hesaplarını, kişisel verilerini ve kredi kartı bilgilerini çalmaktır. Özellikle instagram üzerinden de yaşanan bir dolandırıcılık türü var. Kullanıcılara haklarında kötü içerikli şikayetler olduğu yönünde içinde ekran görüntüsü de bulunan mesajlar atılıyor. Örneğin söz konusu kullanıcıya, "Kocamla konuşmalarını yakaladım. Evli bir adamla konuşmak nasıl bir ahlaktır" gibi bir şikayet açıldığı, sizin hesabınızda paylaşıldığı ve diğer insanların bunu gördüğü söyleniyor. Şikayeti kaldırmak ve görmek için bir link paylaşılıyor. Olay tam olarak burada başlıyor. Merak edip linki tıkladığınızda siteye ulaşabilmek için sizden bazı bilgilerinizi kullanıcı adı şifre gibi bu verilerinizi girmenizi istiyorlar. Önerimiz kesinlikle bu bağlantıya tıklamamanız yönünde. Aslında özet olarak hesaplarımızı onlar çalmıyorlar, bizler kendi ellerimiz ile verilerimizi onlara gönderiyoruz. Daha güçlü sosyal medya güvenliği için instagram ayarlar bölümünde bulunan 2 faktörlü kimlik doğrulamasını SMS (mesaj) olarak açmak. Karşı taraf için işleri biraz daha fazla zorlaştıracaktır” dedi.

Kayseri Gündem
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