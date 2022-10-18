Sosyal konut ilk etap temel atma programında Kayseri yok

Hükümetin ev kiralarını ve maliyetleri düşürmek amacıyla başlattığı ‘İlk Evim, İlk İşyerim’ sosyal konut projesinde çalışmalar devam ediyor. 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek proje kapsamında geliri İstanbul’da 18 bin diğer şehirlerde 16 bin liranın altında olan vatandaşlar konut ya da arsa sahibi olabilecek.

Konut projesi kapsamında ilk etap temel atma programı belli oldu. Belirlenen 17 ilde 25 Ekim günü konutların temeli atılacak. Bu iller Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak. İlk etap sosyal konut temelinin atılacağı iller arasında Kayseri bulunmuyor.

Bu arada Kayseri merkez ve ilçelerinde toplam 4 bin 585 sosyal konut yapılacak. Bu konutlardan 2 bin 300’ü kent merkezinde inşa edilecek. Sosyal konut yapılmayacak tek ilçe ise Sarıoğlan.

Kayseri merkez ilçeler ve diğer ilçelere yapılacak sosyal konut dağılımı şu şekilde:

Akkışla: 83 konut

Bünyan: 118 konut

Develi: 134 konut

Felahiye: 200 konut

Hacılar: 400 konut

İncesu-Garipçe 6. Etap: 190 konut

İncesu-Saraycık 7. Etap: 200 konut

Merkez: 2300 konut

Özvatan: 75 konut

Pınarbaşı 4. Etap: 200 konut

Sarıoğlan: Yok

Sarız 2. Etap 173: konut

Tomarza 3. Etap 176: konut

Yahyalı: 100 konut

Yeşilhisar 3. Etap: 236 konut