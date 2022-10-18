Sosyal konut ilk etap temel atma programında Kayseri yok

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk etap temelleri, 25 Ekim'de atılacak. İlk etap temellerin atılacağı 17 il arasında Kayseri bulunmuyor. 

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  • 18.10.2022 10:51
  • Güncelleme: 18.10.2022 10:51
Sosyal konut ilk etap temel atma programında Kayseri yok

Hükümetin ev kiralarını ve maliyetleri düşürmek amacıyla başlattığı ‘İlk Evim, İlk İşyerim’ sosyal konut projesinde çalışmalar devam ediyor. 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek proje kapsamında geliri İstanbul’da 18 bin diğer şehirlerde 16 bin liranın altında olan vatandaşlar konut ya da arsa sahibi olabilecek. 
Konut projesi kapsamında ilk etap temel atma programı belli oldu. Belirlenen 17 ilde 25 Ekim günü konutların temeli atılacak. Bu iller Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak. İlk etap sosyal konut temelinin atılacağı iller arasında Kayseri bulunmuyor. 

Bu arada Kayseri merkez ve ilçelerinde toplam 4 bin 585 sosyal konut yapılacak. Bu konutlardan 2 bin 300’ü kent merkezinde inşa edilecek. Sosyal konut yapılmayacak tek ilçe ise Sarıoğlan.

Kayseri merkez ilçeler ve diğer ilçelere yapılacak sosyal konut dağılımı şu şekilde: 
Akkışla: 83 konut
Bünyan: 118 konut 
Develi: 134 konut 
Felahiye: 200 konut 
Hacılar: 400 konut 
İncesu-Garipçe 6. Etap: 190 konut
İncesu-Saraycık 7. Etap: 200 konut
Merkez: 2300 konut
Özvatan: 75 konut 
Pınarbaşı 4. Etap: 200 konut
Sarıoğlan: Yok
Sarız 2. Etap 173: konut 
Tomarza 3. Etap 176: konut 
Yahyalı: 100 konut
Yeşilhisar 3. Etap: 236 konut

1ha

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