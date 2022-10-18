Sosyal konut ilk etap temel atma programında Kayseri yok
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk etap temelleri, 25 Ekim'de atılacak. İlk etap temellerin atılacağı 17 il arasında Kayseri bulunmuyor.
- 18.10.2022 10:51
- Güncelleme: 18.10.2022 10:51
Hükümetin ev kiralarını ve maliyetleri düşürmek amacıyla başlattığı ‘İlk Evim, İlk İşyerim’ sosyal konut projesinde çalışmalar devam ediyor. 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek proje kapsamında geliri İstanbul’da 18 bin diğer şehirlerde 16 bin liranın altında olan vatandaşlar konut ya da arsa sahibi olabilecek.
Konut projesi kapsamında ilk etap temel atma programı belli oldu. Belirlenen 17 ilde 25 Ekim günü konutların temeli atılacak. Bu iller Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak. İlk etap sosyal konut temelinin atılacağı iller arasında Kayseri bulunmuyor.
Bu arada Kayseri merkez ve ilçelerinde toplam 4 bin 585 sosyal konut yapılacak. Bu konutlardan 2 bin 300’ü kent merkezinde inşa edilecek. Sosyal konut yapılmayacak tek ilçe ise Sarıoğlan.
Kayseri merkez ilçeler ve diğer ilçelere yapılacak sosyal konut dağılımı şu şekilde:
Akkışla: 83 konut
Bünyan: 118 konut
Develi: 134 konut
Felahiye: 200 konut
Hacılar: 400 konut
İncesu-Garipçe 6. Etap: 190 konut
İncesu-Saraycık 7. Etap: 200 konut
Merkez: 2300 konut
Özvatan: 75 konut
Pınarbaşı 4. Etap: 200 konut
Sarıoğlan: Yok
Sarız 2. Etap 173: konut
Tomarza 3. Etap 176: konut
Yahyalı: 100 konut
Yeşilhisar 3. Etap: 236 konut