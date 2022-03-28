Sorgun'da Ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye ekipleri fırın ve tatlıcılarda hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı.

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  • 28.03.2022 12:04
  • Güncelleme: 28.03.2022 12:04
Sorgun'da Ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye ekipleri fırın ve tatlıcılarda hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı.

Sorgun Belediyesi Ramazan ayı öncesi vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini artırdı. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda mühendisleri ile fırınlarda ve tatlı siparişi alan işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı.

Denetimlerde işletmelerin imalathane bölümlerinin, depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu yapılırken, fırınlarda da gramaj kontrolü yapıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Ramazan ayı haftasında olduğumuz için hem vatandaşlarımızın sağlığı açısından hem de güzel bir ramazan geçirilmesi açısından Sorgun Belediyesi olarak gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdik. İmalathanelerimiz, fırınlarımız, tatlıcılarımız ve vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde alışveriş yapabilecekleri yerleri denetliyoruz. İşletmecilerimizi sağlık kurallarına uymaları noktasında uyarıyoruz. En iyi denetçiler vatandaşlarımızdır, bizlere katkı sağlamak için gördükleri her türlü olumsuzlukları bize bildirebilirler” dedi.

İHA

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