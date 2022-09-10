Sonbahar serinliğinde Antika Pazarı

Talas Belediyesi klasikleri arasında yer alan Antika Pazarı, 11 Eylül Pazar günü yine antika satıcıları ile antika severlerin buluşmasına sahne olacak.

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  • 10.09.2022 12:52
  • Güncelleme: 10.09.2022 13:22
Sonbahar serinliğinde Antika Pazarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi klasikleri arasında yer alan Antika Pazarı, 11 Eylül Pazar günü yine antika satıcıları ile antika severlerin buluşmasına sahne olacak.

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla başlatılan ve her ayın 2. Pazar Günü Harman Mahallesi Meydanı’nda kurulan pazar, antika meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Antika tarım aletlerinden, sanatsal ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazara her zaman olduğu gibi bu Pazar günü de yoğun ilgi bekleniyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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