SON DAKİKA… Tramvay kaza yaptı, trafik durdu

 Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda otobüs ve tramvayın karıştığı bir kaza yaşandı. Vagonlardan birisi raydan çıkarken kaza tramvay seferlerini ve araç trafiğini de olumsuz etkiledi. 

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  • 16.09.2022 09:28
  • Güncelleme: 16.09.2022 09:28
SON DAKİKA… Tramvay kaza yaptı, trafik durdu

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı Valilik karşısındaki kavşakta meydana geldi. İldem – Talas istikametine giden tramvaya halk otobüsü çarpması sonucu kaza yaşandı. Çarpmanın etkisiyle tramvay vagonlarından birisi raydan çıktı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Raydan çıkan vagonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. 

Kaza nedeniyle Seyyit Burhanettin Hazretleri Bulvarı istikametine doğru araç trafiği aksadı. Tramvay seferleri de kesildi. Kazada yaralananlar olduğu belirtiliyor. 
 

1ha

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