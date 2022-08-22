SON DAKİKA… Şeker Fabrikası Soğutma Kulelerinde yangın
Kayseri Şeker Fabrikası'nın soğutma kulelerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
- 22.08.2022 11:36
- Güncelleme: 22.08.2022 11:36
Yangın, az önce Kayseri Şeker Fabrikası’nın soğutma kulelerinde çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangında dumanların göğe yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Alevlere müdahale devam ediyor.
1ha
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