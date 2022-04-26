SON DAKİKA “Maske takma zorunluluğu kalktı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğunun kalktığını ifade etti. Sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında bu kural devam edecek. Buralarda da günlük vaka sayısı binin altına düştüğü takdirde maske zorunluluğu kalkacak.

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