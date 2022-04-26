SON DAKİKA 'Maske takma zorunluluğu kalktı'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında maske kuralları hakkında yeni düzenlemeleri duyurdu.
- 26.04.2022 16:13
- Güncelleme: 26.04.2022 16:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğunun kalktığını ifade etti. Sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında bu kural devam edecek. Buralarda da günlük vaka sayısı binin altına düştüğü takdirde maske zorunluluğu kalkacak.
Ayrıntılar geliyor…
1ha
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