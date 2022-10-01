SON DAKİKA… KTO seçiminde Ömer Gülsoy tulum çıkardı

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) komite seçimi sona erdi. Sandık oy sayımına göre mevcut başkan Ömer Gülsoy'un kırmızı listesi tulum çıkardı.

PAYLAŞ
  • 01.10.2022 18:20
  • Güncelleme: 01.10.2022 18:20
SON DAKİKA… KTO seçiminde Ömer Gülsoy tulum çıkardı

  Diğer aday Ali Özcan’ın mavi listesi hiçbir komiteyi kazanamadı. 

Kayseri’de bugün ticaret ve sanayi odaları ile borsada seçim heyecanı yaşandı. Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 2 aday listesinin yarıştığı KTO meslek komite seçimi sonuçları belli oldu. Sayım sonucuna göre Ömer Gülsoy’un kırmızı listesi 41 komitenin tamamını kazanırken mavi listeyle seçime giren Ali Özcan tarafı ise hiçbir komiteyi kazanamadı. 

KTO meslek komitesine seçilen üyeler 3 gün sonra toplanarak kendi aralarında KTO Başkanı ve KTO Meclis Başkanı’nı seçecek. Komite seçim sonuçlarına göre Ömer Gülsoy KTO Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. 

ÖMER GÜLSOY’DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Teşekkür açıklaması yapan Ömer Gülsoy, tüm üyelerin demokratik bir şekilde oyunu kullandığını söyledi. Gülsoy, “Seçim süresince destek olan, buraya gelerek oy kullanan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşaallan önümüzdeki 4 yıl daha canla başla göreve devam edeceğiz. Şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya gayret edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun” dedi. 

ALİ ÖZCAN: MAĞLUP OLARAK AYRILAN TARAF OLDUK
Seçimi kaybeden Ali Özcan da, “Her taraf kazanmak için yola çıkar ve sonuçta bir kazanan bir kaybeden olur. Bugün biz seçim sonuçlarından mağlup olarak ayrıldık. Fakat alnımız ak, başımız dik. Bu süreçte yol arkadaşlarıma göstermiş oldukları dirayetli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeşilhisar'da, 30 bin ton yemlik mısır hasadı bekleniyor

Yeşilhisar’da, 30 bin ton yemlik mısır hasadı bekleniyor

Bünyanlı polis memuru toprağa verildi

Bünyanlı polis memuru toprağa verildi

KAYSO'da seçimler başladı

KAYSO'da seçimler başladı

Talas, Ekim'e 'Maharetli Eller'lerle merhaba diyecek

Talas, Ekim'e 'Maharetli Eller'lerle merhaba diyecek

SMA hastası Hasan Çınar destek bekliyor

SMA hastası Hasan Çınar destek bekliyor

Jandarma trafik bilincini artıyor

Jandarma trafik bilincini artıyor

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

4
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

5
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

6
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA… KTO seçiminde Ömer Gülsoy tulum çıkardı

SON DAKİKA… KTO seçiminde Ömer Gülsoy tulum çıkardı

KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi

KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi

DAHA FAZLA
KTO seçiminde kavga

KTO seçiminde kavga

Büyükşehirin 40 milyon TL'lik eğitim desteği için başvuru şartları belli oldu

Büyükşehirin 40 milyon TL'lik eğitim desteği için başvuru şartları belli oldu

Büyükşehir Konservatuarı Kış Kursları için kayıtlar başlıyor

Büyükşehir Konservatuarı Kış Kursları için kayıtlar başlıyor

KTO'da seçim heyecanı başladı Adaylardan demokrasi ve beraberlik vurgusu

KTO’da seçim heyecanı başladı; Adaylardan demokrasi ve beraberlik vurgusu

Kayseri Ticaret Odası Seçimleri hareketli başladı

Kayseri Ticaret Odası Seçimleri hareketli başladı