SON DAKİKA… KTO seçiminde Ömer Gülsoy tulum çıkardı

Diğer aday Ali Özcan’ın mavi listesi hiçbir komiteyi kazanamadı.

Kayseri’de bugün ticaret ve sanayi odaları ile borsada seçim heyecanı yaşandı. Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 2 aday listesinin yarıştığı KTO meslek komite seçimi sonuçları belli oldu. Sayım sonucuna göre Ömer Gülsoy’un kırmızı listesi 41 komitenin tamamını kazanırken mavi listeyle seçime giren Ali Özcan tarafı ise hiçbir komiteyi kazanamadı.

KTO meslek komitesine seçilen üyeler 3 gün sonra toplanarak kendi aralarında KTO Başkanı ve KTO Meclis Başkanı’nı seçecek. Komite seçim sonuçlarına göre Ömer Gülsoy KTO Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ÖMER GÜLSOY’DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Teşekkür açıklaması yapan Ömer Gülsoy, tüm üyelerin demokratik bir şekilde oyunu kullandığını söyledi. Gülsoy, “Seçim süresince destek olan, buraya gelerek oy kullanan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşaallan önümüzdeki 4 yıl daha canla başla göreve devam edeceğiz. Şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya gayret edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

ALİ ÖZCAN: MAĞLUP OLARAK AYRILAN TARAF OLDUK

Seçimi kaybeden Ali Özcan da, “Her taraf kazanmak için yola çıkar ve sonuçta bir kazanan bir kaybeden olur. Bugün biz seçim sonuçlarından mağlup olarak ayrıldık. Fakat alnımız ak, başımız dik. Bu süreçte yol arkadaşlarıma göstermiş oldukları dirayetli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.