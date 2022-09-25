SON DAKİKA… Kayseri’ye şehit ateşi düştü

Rize’de vatani görevini icra eden Kayserili Uzman Erbaş Osman Özsoy şehit düştü. Şehit Özsoy, meydana gelen bir trafik kazasına müdahale ettiği sırada ikinci bir kaza yaşandı. İkinci kazada Kayserili Uzman Erbaş Osman Özsoy şehit oldu. Şehit Osman Özsoy’un Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Kılıçkaya Mahallesi doğumlu olduğu öğrenildi. Özsoy’un naaşı yarın öğle namazına müteakip memleketi Kayseri’de toprağa verilecek.