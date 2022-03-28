SON DAKİKA… Düvenönü'nde silahlı kavga
Kayseri Düvenönü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından uzun namlulu silahla 42 yaşındaki Ali Can Uğurlu yaralandı.
- 28.03.2022 11:58
- Güncelleme: 28.03.2022 11:58
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekini sevk edildi. Kavgada silahla yaralanan Ali Can Uğurlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Detaylar geliyor..
1ha
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