SON DAKİKA… Düvenönü’nde silahlı kavga

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekini sevk edildi. Kavgada silahla yaralanan Ali Can Uğurlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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