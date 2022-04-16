SON DAKİKA… Baki Ersoy MHP’den istifa etti

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı televizyon programında ekonomi hakkında parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı 5 Nisan Salı günü kesin ihraç talebi ile olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti. Ersoy disiplin sürecini beklemeden istifa ettiğinin duyurdu. Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum” ifadelerinin kullandı.

