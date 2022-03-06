Son cemre toprağa düştü

Bahar mevsiminin habercisi olan cemrenin sonuncusu toprağa düştü.

PAYLAŞ
  • 06.03.2022 10:29
  • Güncelleme: 06.03.2022 11:30
Son cemre toprağa düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bahar mevsiminin habercisi olan cemrenin sonuncusu toprağa düştü.

Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat’ta havaya düşmüştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi ise 27 Şubat’ta suya düştü. Üçüncü ve son cemre de bugün toprağa düştü.

Cemre nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Husumetli iki grup birbirine girdi, mahalle karıştı

Husumetli iki grup birbirine girdi, mahalle karıştı

İhlas Vakfı'ndan Kayseri'ye yurt müjdesi

İhlas Vakfı'ndan Kayseri'ye yurt müjdesi

Kayseri'de 'Espor okuryazarlığı' kursu açılıyor

Kayseri’de ‘Espor okuryazarlığı’ kursu açılıyor

Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce kitabı tanıtıldı

Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce kitabı tanıtıldı

Turkovac, daha yaygın şekilde uygulanacak

Turkovac, daha yaygın şekilde uygulanacak

Acenta temsilcilerine Kayseri anlatıldı

Acenta temsilcilerine Kayseri anlatıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

6
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaciğer ve pankreas hastalıkları eczacılara anlatıldı

Karaciğer ve pankreas hastalıkları eczacılara anlatıldı

Son cemre toprağa düştü

Son cemre toprağa düştü

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın Kuruköprülü gençlerle

Başkan Yalçın Kuruköprülü gençlerle

Kocasinanlı öğrenciler Erciyes'te

Kocasinanlı öğrenciler Erciyes'te

Kocasinan'da yatırım fırsatı için son 2 gün

Kocasinan'da yatırım fırsatı için son 2 gün

Kayserispor ile Alanyaspor 12. kez karşılaşacak

Kayserispor ile Alanyaspor 12. kez karşılaşacak

Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı

Kayseri'den 2 sporcu Altın Madalya kazandı