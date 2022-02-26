Son Çanakkale Gazisi'nin oğlu Talas Belediyesi'nde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, son Çanakkale Gazisi olan Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz ve beraberindekileri makamında ağırladı.

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  • 26.02.2022 10:45
  • Güncelleme: 26.02.2022 11:00
Son Çanakkale Gazisi'nin oğlu Talas Belediyesi'nde
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, son Çanakkale Gazisi olan Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu Turgut Kaçmaz ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Yamandede İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Seyfullah Tengizler ile birlikte Başkan Yalçın’ı ziyaret eden Turgut Kaçmaz, ziyaret sırasında babası Gazi Hüseyin Kaçmaz’ı kısaca anlattı. Babası Hüseyin Kaçmaz’ın Balkan, Çanakkale ve Dumlupınar savaşlarında kahramanca mücadele ettiğini ifade eden Turgut Kaçmaz, babasının en son vefat eden Çanakkale Gazisi olduğunu belirtti. Daha sonra kendisinden söz eden Turgut Kaçmaz, “Babam, Atatürk’ün askeriydi. 110 yaşında vefat eden son Çanakkale Gazisiydi. Ben emekli öğretmenim ve dünya barış elçisiyim” dedi. Kaçmaz konuşmasında, “Şehit yakınları ve gazilere verdiğiniz değeri biliyoruz. Yaptığınız hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. Ziyaret için Turgut Kaçmaz’a teşekkür eden Başkan Yalçın da şehit yakınları ve gazilere yönelik çeşitli hizmetler gerçekleştirdiklerini kaydederek, özellikle Çanakkale’ye tarih ve kültür turları düzenlediklerini vurguladı.

Şehit ve gazilik makamının önemine vurgu yapan Başkan Yalçın, “Kayseri Büyükşehir Belediyesinde görev yaparken gezi düzenleyip öğrencilerimizi Çanakkale’ye yolluyorduk. Burada da aynen devam ediyoruz. Ayrıca Talas’ta ikamet eden tüm şehit yakınları ve gazilerimizle sık sık bir araya gelip hasbihal ediyoruz. İstek ve taleplerini karşılamaya özen gösteriyoruz. Bu vatan, şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçlu. Biz de belediye olarak bu borcu ödemeye çalışıyoruz. Sizi de belediyemizde görmekten onur duyduk, şeref verdiniz” diye konuştu.

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İHA

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