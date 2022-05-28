Sokak köpekleri bağlı köpeğe saldırarak öldürdü

Olay, Felahiye ilçesine bağlı Kuruhüyük Mahallesi’nde dün meydana geldi. Grup halinde dolaşan başıboş köpekler, bir evin bahçesinde bağlı durumda olan sahipli köpeğe saldırdı. 4 köpeğin saldırısına uğrayan evcil köpek telef oldu.

Sokak köpeklerinin saldırdığı anlar evin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. İki farklı açıdan kaydedilen görüntülerde sokak köpekleri, telef olan köpeği alıp götürdüğü anlar da görülüyor.

Olayla ilgili konuşan ölen köpeğin sahibi, sokak köpeklerinin aç kaldıkları için bu şekilde saldırganlaştığını düşündüğünü söyledi. Bu köpeklerin insanlara da saldırabileceğini belirten vatandaş, durumu Felahiye Belediyesi ve ilgili yerlere anlattığını, bu konuda acilen önlem alınmasını istediklerini sözlerine ekledi.