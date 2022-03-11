Sokak hayvanlarına mama desteği
Kayseri'de polis ekipleri tarafından sokakta yaşayan hayvanlara mama desteği yapıldı.
- 11.03.2022 20:51
- Güncelleme: 11.03.2022 20:51
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, zorlu hava şartlarından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu. Bu kapsamda soğuktan ölmemeleri ve güçten düşmemeleri için kedi, köpek ve kuşlara toplamda 75 kilo yem ve 26 kilo buğday dağıtıldı.
1ha
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