Sokak hayvanlarına mama desteği

Kayseri'de polis ekipleri tarafından sokakta yaşayan hayvanlara mama desteği yapıldı.

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  • 11.03.2022 20:51
  • Güncelleme: 11.03.2022 20:51
Sokak hayvanlarına mama desteği

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, zorlu hava şartlarından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.  Bu kapsamda soğuktan ölmemeleri ve güçten düşmemeleri için kedi, köpek ve kuşlara  toplamda 75 kilo yem ve 26 kilo buğday  dağıtıldı.

1ha

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