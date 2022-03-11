Sokak hayvanlarına mama desteği

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, zorlu hava şartlarından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu. Bu kapsamda soğuktan ölmemeleri ve güçten düşmemeleri için kedi, köpek ve kuşlara toplamda 75 kilo yem ve 26 kilo buğday dağıtıldı.