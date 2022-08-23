Soğutma kulesi kampanya öncesine yetişecek

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'de önceki gün çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale gelen soğutma kulesinin kampanya öncesine yetişeceğini söyledi. Başkan Akay, Soğutma kulesinin yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Daha geniş ve büyük bir soğutma kulesi kampanya öncesinde Kayseri Şeker'e kazandırılacak dedi.

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  • 23.08.2022 17:10
  • Güncelleme: 23.08.2022 19:13
Soğutma kulesi kampanya öncesine yetişecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’de önceki gün çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale gelen soğutma kulesinin kampanya öncesine yetişeceğini söyledi. Başkan Akay, "Soğutma kulesinin yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Daha geniş ve büyük bir soğutma kulesi kampanya öncesinde Kayseri Şeker’e kazandırılacak" dedi.

Kayseri Şeker soğutma kulesinde dün çıkan yangın, Kayseri Şeker itfaiye birimi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çaba ve gayretleri sonucu söndürülmüştü. Yangın sonrası kullanılmaz hale gelen soğutma kulesinin yenisinin yapılması için çalışma başlatılan alanda kurban kesildi. Kurban kesimi ve dua öncesinde açıklamalarda bulunan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kulenin yenisinin hızlı bir şekilde inşa edileceğini söyledi. Yangında yaralanma ve can kaybının olmamasının son derece sevindirici ve çok büyük teselli kaynağı olduğuna dikkati çeken Başkan Akay şöyle konuştu:

“Öncelikle Kayseri Şeker Ailesine geçmiş olsun. Büyük bir kazaydı. Yangının da şükredilecek tarafı var mıdır vardır. O da yaralanma ve can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Plastik ve ahşap maddenin yoğun olduğu soğutma kulesi kıvılcımla ateş aldı ve alevler arasında kaldı. Yangının kaynaktan veya elektrik kontağından çıkmış olabileceği yönünde ilk inceleme sonrasında tahminler var. İtfaiye raporu çıkınca yangının sebebi de netleşmiş olacak. Soğutma Kulesi‘nin yenisinin inşası için ilgili yöneticilerimiz hemen çalışma başlattı. Daha geniş ve daha büyük bir soğutma kulesi kampanya öncesinde yapılarak, kampanya dönemine sorunsuz bir şekilde gireceğiz. Yangının söndürülmesinde canla başla mücadele eden Kayseri Şeker itfaiye ekibimize ve Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Rabbim Kayseri Şeker’e zeval ziyan vermesin. Türkiye’nin bu güzide kuruluşu, her daim dimdik ayakta olacak ve varlığını sürdürecek. Birlik ve beraberlik içerisinde sımsıkı işimize sarılarak, gayret göstererek Kayseri Şeker’i daha ileriye hep birlikte taşıyacağız.”

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İHA

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