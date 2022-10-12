Soğuk havalara karşı bağışıklığı güçlendirecek bitkisel çözümler neler?

Eczacı Aktar Ahmet Karapınar, bağışıklığı güçlendirmek için etkili bitki kürlerinin olduğunu belirterek kış çayı tarifi verdi.

Kış aylarına yaklaşılmasıyla beraber havaların serinlemesi de özellikle üst solunum hastalıklarının artmasına neden oluyor. Çocuklar ve yetişkinleri de etkileyen bu tür soğuk algınlıklarına karşı çözümler de vatandaşın merak konusu oldu. İlaçlar yerine, bitkisel çözümler ve kürlerle bağışıklığını güçlendirmek isteyenler için Eczacı aktar Ahmet Karapınar, bitkisel kış çayı tarifini paylaştı. Çocuklar içinde etkili olduğunu ve içilmesinde sakınca bulunmadığını söyleyen Aktar Karapınar, “Bağışıklık için en çok önerdiğimiz ürünler propolis ve arı sütüdür. Bitkisel kürlerimiz var. Zencefil, zerdeçal, kuşburnu, ekinezya, hatmi çiçeği gibi bitkilerden karışımlar hazırlarız. Bunların özelliği şudur hem bağışıklığa çok iyi gelir hem vücut halsizliğine iyi gelir. Aynı zamanda kışın çok sık görülen nezle, grip gibi virüslere karşı koruma sağlar” dedi.

‘ÇOCUKLARA ÖZEL KARIŞIMLARIMIZ VAR’

Çocukların bağışıklıklarının yetişkinlere oranla daha zayıf olduğunu söyleyen Karapınar, çocuklara özel bitkisel karışımlar olduğunu aktardı. Aktar Karapınar, “Çocuklara özel karışımlarımız var. İçerisinde keçiboynuzu özünün, zencefilin olduğu bitkisel kürlerimiz var. Onları tavsiye ediyoruz. Çocukların bağışıklığı daha zayıf olduğu için daha çabuk hastalık kapabiliyorlar. O yüzden verdiğimiz kürlerle de hem bağışıklıkları kuvvetleniyor hem daha az hasta oluyorlar. Kış için, tarçın, zencefil, ıhlamur, hatmi çiçeği, kuşburnu, ekinezya bunların hepsinden azar azar olacak şekilde hepsini karıştırırız. Ortalama 7-8 dakika demleyelim. Daha sonra içerisine tatlandırıcı bal, pekmez, şeker vs. koymadan sıcak sıcak içiyorsunuz. Günde en az 3-4 bardak tüketebilirsiniz. İçerisinde hiçbir şekilde yan etki içerenler olmadığı için vücuda ters tepki yapacak bir şey yoktur. Bu karışımı herkes içebilir. Karışım öksürüğe, nezleye, gribe, boğaz enfeksiyonlarına, özellikle astımı olanlara ve bronşit hastalığı olanlara birebir. Başka bir şey kullanmalarına gerek yok çare doğada” şeklinde konuştu.



Aktar Ahmet Karapınar’dan KIŞ ÇAYI TARİFİ;

2-3 kök zencefil, 2-3 kök zerdeçal, 2-3 kök kabuk tarçın, bir tutam hatim çiçeği, 3-4 dal adaçayı. Bunların hepsini kaynar suyun içerisinde demleme usulü 7-8 dakika demini vermesini bekleyeceğiz. Günde 4-5 bardak tüketilir. Tüketilirken de içerisine şeker, bal, pekmez gibi tatlandırıcı koyulmaz. Tadını beğenmezseniz hafif limon kullanabilirsiniz. Kışın öksürük, nezle, grip için etkili bir kürdür.