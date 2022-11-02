Soğanlı Vadisi'nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası yapılacak

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile masal diyarı Soğanlı Vadisi, Off-Road yarışlarının ardından büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak.

Kayseri Valiliği’nin destekleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilhisar Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen ve nefes kesen yarışlara sahne olan 1’inci Off-Road Festivali’nin yankıları sürerken, birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı Vadisi, yeni bir mücadeleye daha ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte turizmin önemli merkezlerinden, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak anılan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nin tüm dünyaya tanıtılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğinde kentin turizmine büyük katkı sağlayacak Soğanlı bölgesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, bu çerçevede 19-20 Kasım’da yeni bir organizasyon yapılacağını belirtti. 19-20 Kasım’da Soğanlı Vadisi’nin Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağını belirten Büyükkılıç, büyük organizasyonda, yarışçıların engel atlama, yokuş tırmanma, kayalıklardan geçme gibi zorlu parkurlarda mücadele edeceğini ifade etti. Şampiyonaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yeşilhisar Belediyesi, ORAN, Spor Toto, Asperox ve Türkiye Motosiklet Federasyonu gibi çok sayıda sponsorların destek vereceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu tür etkinliklerle, birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Bölgesi’nin tanıtımının da amaçlandığını söyledi.

Off-Road Festivali büyük ilgi görmüştü

Geçtiğimiz haftalarda Yeşilhisar ilçesi, Akköy Barajı havzasında gerçekleştirilen ve 4x4 KAYSANOFF Adventure etiketi ile organize edilen Off-Road festivali renkli görüntülere sahne olurken, festivale, Denizli, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon ve Tokat gibi toplam 60 ilden gelen 250 araçlık Off-Road kulüpleri katılarak, büyük ilgi göstermişti.