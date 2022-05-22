Soğanlı Ören yeri, hafta sonu ziyaretleriyle canlandı

Yeşilhisar İlçesine Bağlı Soğanlı Ören Yeri’nde turizm canlılığı başladı. Hafta sonunu fırsat bilen turistler ve öğrenci gezisi düzenleyen okul tarafından bez bebekleri ile ünlü Soğanlı ziyaretçi akınına uğradı. Soğanlı bebekleri ise tarafından yoğun ilgi gördü.

‘SOĞANLI’YI TANITMAK İÇİN ÖĞRENCİ VE VELİLERİ GETİRDİK’

Soğanlı Ören Yeri’ni öğrenci ve velilere tanıtım amaçlı gezi düzenlediklerini belirten öğretmen Yücel Yıldırım, “Okulumuzun öğrencileri ve velileri ile yaklaşık 100 kişi buraya geldik. Çocuklarımızın farklı bir yer görmesini istedik. Önemli bir turizm yeri olan Soğanlı’yı daha iyi tanıtmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Belki her gelen veli buraya farklı bir tanıdığını getirir ve böylece daha çok kişiye ulaşmış oluruz” diye konuştu.