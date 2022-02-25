Soğanlı Mahallesi’nde sağanak yağış sonrası sel oldu

Soğanlı bebekleriyle ve peri bacalarıyla ünlü Soğanlı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Can ve mal kaybının olmadığı selin geldiği anlar, bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi. Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

Soğanlı bebekleriyle ve peri bacalarıyla ünlü Soğanlı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Can ve mal ka

Soğanlı Mahallesi Muhtarı Ali Cebeci, can ve mal kaybının yaşanmamasının tek teselli sebebi olduğunu söyledi. Geçen senenin kurak geçtiğini anımsatan Cebeci, “Uzun süren kuraklık nedeni ile Akköy ve Soğanlı köyleri sınırlarını içine alan Akköy Barajımızda su seviyesi iyice düşmüştü. Ama bu yağışlar ile doluyor olması bizi mutlu etti” dedi.