Soğanlı bez bebeklerine olan ilgi azaldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Mahallesi'nde, Soğanlı bebeklerini turistlere satan ve geçim kaynağını elde eden Sebahat Arız, satışların düştüğünü ve Rusya-Ukrayna arasında çıkan gerilimin de bunu etkilediğini söyledi. Arız, bir dönem pandemi şartlarından dolayı ardından da Rusya- Ukrayna arasında çıkan savaş sebebiyle turistlerin gelmediğini dile getirerek yetkililerden yardım istedi.

Arız, “işlerin tadı yok. Turistler pandemiden dolayı gelmedi. Bir de Rusya-Ukrayna arasında savaş çıktı bu yüzden de gelen olmadı. Biz ne yapacağız, Kaymakam ve Belediye Başkanımıza sesleniyorum; bizim bebeklerimizi nereye gönderiyorsa göndersin. Biz yaptık, bebeklerimiz bekliyor” diye konuştu.