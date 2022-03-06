Soğanlı bez bebeklerine olan ilgi azaldı

 Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesine Bağlı Soğanlı Mahallesi'nde satışı yapılan Soğanlı bebeklerine ilgi azaldı. Turistlere bez bebek satışı yapan Sebahat Arız, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin satışları da etkilediğini söyledi.

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  • 06.03.2022 17:03
  • Güncelleme: 06.03.2022 17:03
Soğanlı bez bebeklerine olan ilgi azaldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Mahallesi'nde, Soğanlı bebeklerini turistlere satan ve geçim kaynağını elde eden Sebahat Arız, satışların düştüğünü ve Rusya-Ukrayna arasında çıkan gerilimin de bunu etkilediğini söyledi. Arız, bir dönem pandemi şartlarından dolayı ardından da Rusya- Ukrayna arasında çıkan savaş sebebiyle turistlerin gelmediğini dile getirerek yetkililerden yardım istedi.
Arız, “işlerin tadı yok. Turistler pandemiden dolayı gelmedi. Bir de Rusya-Ukrayna arasında savaş çıktı bu yüzden de gelen olmadı. Biz ne yapacağız, Kaymakam ve Belediye Başkanımıza sesleniyorum; bizim bebeklerimizi nereye gönderiyorsa göndersin. Biz yaptık, bebeklerimiz bekliyor” diye konuştu.

1ha

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