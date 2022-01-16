Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

Kayseri Otomobilciler, Taksiciler, Kamyoncular, Kamyonetçiler ve Şoförler Esnaf Odası'nın genel kurulunda Ali Ateş, yeniden başkan seçildi.

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  • 16.01.2022 19:29
  • Güncelleme: 16.01.2022 20:31
Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Otomobilciler, Taksiciler, Kamyoncular, Kamyonetçiler ve Şoförler Esnaf Odası’nın genel kurulunda Ali Ateş, yeniden başkan seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde 39. düzenlenen Olağan Genel Kurul seçimlerine mevcut başkan Ali Ateş beyaz liste ile katılırken, başkan adayı Uğur Nasırlı da mavi liste ile katıldı.

Seçim toplam 831 oy kullanılırken, mevcut başkan Ali Ateş 515 oy alarak güven tazeledi.

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İHA

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