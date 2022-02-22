Sobada yakamadan yakalandılar

Kayseri'de düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslar, polis ekiplerini görünce uyuşturucu maddeleri sobada yakamadan yakalandı.

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  • 22.02.2022 09:29
  • Güncelleme: 22.02.2022 10:03
Sobada yakamadan yakalandılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslar, polis ekiplerini görünce uyuşturucu maddeleri sobada yakamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Evi tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, kapıyı koçbaşı ile kırarak eve girdi. Bu sırada evde bulunan E.Y., M.Ş. ve M.K., uyuşturucu maddeleri imha etmek için sobaya attı. Maddeleri alan ekipler evde de arama yaptı. Yapılan aramada, 210 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan ölçek ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA

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