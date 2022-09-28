Soba fiyatları da ikiye katlandı; En düşük fiyatlı soba, bin 500 lira

Artan maliyetlerin soba fiyatlarını da yükselttiğini belirten esnaf Mustafa Emre Karabaşoğlu, malzemeleriyle birlikte en düşük fiyatlı sobanın bin 500 lira olduğunu söyledi.

Kış aylarının yaklaşması ve doğalgaz fiyatlarının da artmış olması soba sektörünü de etkiledi. Geçen sene malzemesiz minimum 600 lira olan soba fiyatı bu sene iki katına çıkarak 1.200 liraya, en yüksek soba fiyatı da 6 bin liradan 17 bin liraya kadar yükseldi. Kayseri’de soba esnafı Mustafa Emre Karabaşoğlu, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın tepkili olduğunu söyledi. Maliyetlere vurgu yapan Karabaşoğlu, vatandaşın da zaman içinde buna alışacağını ya da maliyetlerin düşürüleceğini dile getirdi. Karabaşoğlu, “İşlerimiz yeni yeni hareketlenmeye başladı. Geçen seneye göre fiyatlarımız ikiye katlandı. Çünkü yakın zamanda elektrik ve doğalgaz zamları, hammadde fiyatları yükseldi. Enflasyon oranları yükseldiği için fiyatlarımız yarı yarıya fark etti. Alıcılar tepkili, her şeyde olduğu gibi normal karşılanamıyor ama alışılacağını düşünüyorum” dedi.

‘EN UCUZ SOBA KURULUMU BİN 500 LİRA’

En uygun soba ve malzemelerinin maliyetinin bin 500 liradan başladığını ifade eden esnaf Karabaşoğlu, “Geçen sene soba fiyatları 600 lira civarındaydı, bu sene minimum 1200 liradan başlıyor. Fiyatlar sobayla bitmiyor. Soba fiyatlarında ekstra olarak kullanılan soba borusu, altlığı, altına kullanılan ısı kesi var. Örneğin kahverengi standart bir boru 35 lira, sobanın altlığı 100 lira, arkalığı ortalama 60 lira. Yani tek sobayla da bitmiyor. Bir ev 10 boru kullanırsa 350 lira. Bir sobanın en az maliyeti 1500-1700 lira tutar” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE’YE YETECEK KADAR SOBA VAR, AVRUPA’YA CEVAP VERME KONUSUNDA SIKINTI YAŞANABİLİR’

Avrupa’da yaşanan doğalgaz krizi sebebiyle soba ihracatının gündeme geldiğini anımsatan Karabaşoğlu, “Yurtdışındaki doğalgaz sıkıntısından dolayı bizlerden de soba talebi başladı. Görüşmelerimiz var ancak, üretim Türkiye’ye göre ayarlanmış durumda. Avrupa’ya cevap verme konusunda sıkıntı yaşanabilir. Örneğin pelit, kömür ve odun yakımında sorunlar doğacaktır. Yani kıtlık yaşanacaktır diyebiliriz. İlerleyen dönemde genel refah seviyesinin, enflasyon rakamlarının iyi olacağı umudundayız” ifadelerini kullandı.