Bunun üzerine Gazeteciler Cemiyeti ‘SMA’lı çocuklar için 5 bin kişi 5 bin lira’ adı altında yeni bir kampanya başlatacaklarını duyurdu.



25 Ekim’de düzenlenen gecede 6-7 milyon arası vadedilen miktarın 3 milyonu toplandı. Kalan miktar toplanmaya devam ediyor. Toplanan miktar kampanyanın bitmesinde yeterli olmadığından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti düzenlediği toplantıda ‘SMA’lı çocuklar için 5 bin kişi 5 bin lira’ adı altında yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu.



Toplantıda konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ “Destek olmamız lazım. O acıyı kendi içimizde hissetmemiz lazım. Kendimizi onların yerine koymamız lazım. Bugüne kadar destek veren ve bundan sonra da destek verecek olan kişilere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelin, Kayseri olarak bunu nihayete erdirelim. Ve bu kampanyamızın son kuruşuna kadar bağışta bulunalım. Herkes elinden geleni yapacak, ki yapıyor da” şeklinde konuştu.

Bugünden itibaren yeni bir kampanya başlatıyoruz diyen Hunat TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Açıkgöz “Şehrin yine el ele kol kola kenetlenmesi gerekiyor. Bu sefer bitireceğiz diyoruz. Bu kampanyadaki kalan rakamı nasıl bitirebiliriz diye düşündüğümüzde şöyle bir tablo çıktı. 5 bin lira verecek 5 bin gönüllü arıyoruz. Bu da aşağı yukarı 25 milyona tekabül ediyor. Bu anlamda yine buradan şehrimizin siyasilerine, bürokratlarına, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odası temsilcilerine ve gönlü zengin Kayseri hayırseverlerine sesleniyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de katılacağı muhtemelen 17 Kasımda sıkıntı olursa da 23 Kasımda haydi Kayseri diyeceğiz. Kasım ayını geçirmek istemiyoruz, çünkü Hasan Çınar’ın kilodan dolayı bu ilacı kullanamama durumu riski var. Melih Eymen’in de ay sınırını geçirmemesi gerekiyor. O yüzden kampanyayı kasım ayı bitmeden bitirmemiz gerekiyor. İzleyicilerimiz ve takipçilerimizin bu kampanya hakkında bilgi almak için 2 numaramız var. Birinci 0352 336 25 98 bu telefon numarası aradıklarında KayserRadar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’a ulaşabilirler. İkinci numara 0543 799 38 38 bu numaradan da bana ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

‘UMUT İÇİN 5 BİN LİRAYA İHTİYACIMIZ VAR’

KayserRadar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram ise “Çoğalıyoruz, bereketleniyoruz, büyüyoruz. Gün geçtikçe de daha fazla insana ulaşabileceğimizi zannediyorum. Şehir bu kampanyaya ve bu çocuklara sahip çıkmaya artık daha fazla görev olarak addediliyor. Bu anlamda yapabileceğimiz en önemli bilgilendirme görevini hep beraber el ele vererek en ufağından en büyüğüne kadar tüm arkadaşlarımızın büyük coşkusuyla büyük desteği ile hallettik. Umut için 5 bin liraya ihtiyacımız var. Bu 5 bin bizim için aslında kampanya çıkışı oldu. 5 bin kişiden 5 bin lira diyerek başladık. Ama herkes için ödenebilir kabul edilebilir bir rakamdı bu. Bu çocukların abilere, ablalara, amcalara, dedelere ihtiyacı var. Her birimize bir sonraki organizasyonumuzu yapıncaya kadar büyük görev düşüyor. Basın Teşkilatı olarak üzerimize düşeni yapacağımız gibi beraberinde gördüğümüz, tanıdığımız, merhaba dediğimiz öder mi ödemez mi diye düşünmeksizin görebildiğimiz her insana bir 5 bin de senden çıkar mı, sen de abi olur musun bir 10 kişiye de sen yayar mısın diye bu işi halka halka büyütmeye çalışıyoruz. Kasım ayı bitmeden kampanyayı tamamlayıp bu çocukları tedaviye göndermemiz gerekiyor bu kısım çok önemli. 1 buçuk milyon nüfuslu Kayseri 5 bin kişiden 5 bin lira toplayabileceğimizi düşüyoruz” şeklinde konuştu.