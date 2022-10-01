SMA hastası Hasan Çınar destek bekliyor

Kayseri’de SMA Tip 2 hastası iki çocuktan birisi olan Hasan Çınar Süyüm için ailesi Valilik izniyle kampanya yürütüyor. Sadece yurtdışında tedavisi olan hastalık için Süyüm ailesi destek çağrısında bulunuyor. Tedavide kilo kriteri bulunduğu için Hasan Çınar bebeğin yalnızca 3 kilosu kaldığını söyleyen anne Elmas Süyüm, “Hasan Çınar’a 8,5 aylıkken SMA tip 2 teşhisi konuldu. O günden beri bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Maalesef ki evladımız gözlerimizin önünde kas kaybına uğruyor. Bu hastalığı atlatabilmesinin Zolgensma gen tedavisi. Bunun içinde valilik onaylı bir yardım kampanyası yürütüyoruz. Sizlerden de maddi manevi destek bekliyoruz. Yavrumuzun 3 kilosu kaldı. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin” ifadelerini kullandı.

‘YAVRUMUZA DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ’

Türkiye’nin en eski kampanyası olduklarını belirten anne Süyüm, “Bir an önce Hasan Çınar’ı bu tedaviye ulaştıralım. Türkiye’nin en uzun süren en eski kampanyasıyız. Bir an evvel tedaviye ulaşması lazım. Büyük harflerle HASAN yazıp 2709 SMS atarak 10 lira bağışta bulunabilirsiniz. Bir SMS’iniz bile bizim için çok kıymetli. Yavrumuza desteklerinizi bekliyoruz. Sosyal medya üzerinden de Hasan Çınar SMA yazdığınız zaman tüm hesaplardan bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese destek olduğu için şimdiden çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.