Slavia Prag - Sivasspor maçını hakem Rade Obrenovic yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında Slavia Prag ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Slovenya hakem Rade Obrenovic yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. ve son hafta maçında Sivasspor, 3 Kasım Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak. Eden Arena’da saat 20.45’te başlayacak mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Rade Obrenovic düdük çalacak. Obrenovic’in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Dragoslav Peric olacak.