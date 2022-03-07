Siyasilerin hedefi oda seçimleri

 Cumhur İttifakı partilerinin Kayseri temsilcileri, esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya geldi. KESOB oda seçimleriyle ilgili yapılan toplantıda Kayserili siyasiler, odanın başkan adayı Şeyhi Odakır'ı destekleyeceklerini açıkladı.

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  • 07.03.2022 19:20
  • Güncelleme: 07.03.2022 19:20
Siyasilerin hedefi oda seçimleri

Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan toplantıda Cumhur İttifakı'nı temsilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları ile esnaf odalarının temsilcileri hazır bulundu. Toplantıda ilerleyen günlerde yapılacak olan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) seçimleri görüşüldü. Toplantının sonucunda Cumhur İttifakı temsilcilerinin KESOB seçimlerinde başkan adayı Şeyhi Odakır ve ekibinin desteklenmesi yönünde karar alındı.

1ha

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