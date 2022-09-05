Sivasspor'un yeni transferi Ahmed Musa ilk idmanına çıktı
DG Sivasspor'un yeni transferi Ahmed Musa, takımla beraber ilk idmanına çıktı.
- 05.09.2022 19:30
- Güncelleme: 05.09.2022 19:30
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
DG Sivasspor’un yeni transferi Ahmed Musa, takımla beraber ilk idmanına çıktı.
Sivasspor’un yeni oyuncusu Ahmed Musa, takımla beraber bugün ilk antrenmanına çıktı. Çalışmada bir hayli heyecanlı olan 29 yaşındaki futbolcu, antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay da oyuncuyla idmana çıkmadan önce kısa bir görüşme yaptı.
İHA
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