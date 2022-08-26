Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri

DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, G Grubu'nda Slavia Prag, Cluj ve Ballkani ile mücadele edecek.

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  • 26.08.2022 16:50
  • Güncelleme: 26.08.2022 16:50
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, G Grubu’nda Slavia Prag, Cluj ve Ballkani ile mücadele edecek.

Bugün çekilen kuralar sonucu G Grubu’nda Sivasspor Çeyka temsilcisi Slavia Prag, Romanya temsilcisi Cluj ve Kosova temsilcisi Ballkani ile eşleşti.

Avrupa’nın gediklisi Slavia Prag

Slavia Prag, 1892 yılında kuruldu. Kırmızı-beyaz takımın Çek Cumhuriyeti’nde 21, Mitropa kupasında 1 ve Çekya Kupası’nda 10 olmak üzere 32 şampiyonluğu bulunuyor. Slavia Prag’ın en önemli silahları ise Tomas Holes, Peter Olayinka, Lukas Provod ve Lukas Masopust diye gösteriliyor. Slavia Prag, maçlarını 21 bin kapasiteli Sinobo Stadyumu’nda oynuyor.

Romanya şampiyonu Cluj

Romanya’nın Cluj-Napoca kentinin resmi futbol kulübü olan Cluj 1907 yılında kuruldu. 2007-2008 sezonunda Liga 1’i şampiyon olarak bitirdiğinden dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkı kazanan Cluj, 2008-2009 sezonunda Romanya’yı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil etti. 2008-2009 Şampiyonlar Ligi ilk maçında Roma’yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Rumen teknik adam Dan Petrescu’nun başında bulunduğu Cluj, iç saha karşılaşmalarını 23 bin 500 kapasiteli Dr. Constantin Radulescu Kaloşvar Stadyumu’nda oynuyor. Romanya ekibinin 14 şampiyonluğu bulunuyor. Cluj, geçtiğimiz sezonu da şampiyon olarak tamamlamıştı.

Ballkani

Ballkani, 1947 yılında kurulan ve Kosova’nın en üst düzey futbol ligi olan Superliga’da yer alan bir futbol kulübü. Turuncu-siyahlı renklere sahip olan Kosova temsilcisi maçlarını 1 bin 500 kişi kapasiteli Suva Reka City Stadı’nda oynuyor. Ballkani geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayarak ilk kez müzesine kupa götürmüştü.

İHA

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