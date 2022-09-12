Sivasspor taraftarı, Caner Osmanpaşa'yı takımda istemiyor

Spor Toto Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan DG Sivasspor, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası kırmızı-beyazlı takımın taraftarı ile futbolcu Caner Osmanpaşa arasında gerginlik yaşandı.

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  • 12.09.2022 10:37
  • Güncelleme: 12.09.2022 10:37
Sivasspor taraftarı, Caner Osmanpaşa'yı takımda istemiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’de henüz galibiyeti bulunmayan DG Sivasspor, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası kırmızı-beyazlı takımın taraftarı ile futbolcu Caner Osmanpaşa arasında gerginlik yaşandı.

7 dakika uzatma verilen ve 1-1 devam eden maçın 90+6. dakikasında Sivasspor’un futbolcusu Caner Osmanpaşa, ceza sahasına topu gelişigüzel şekilde attı. İsabetsiz bir tercih yapan futbolcuya Sivasspor tribünleri büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine Caner Osmanpaşa tribünlere dönerek taraftarlarla münakaşa yaşadı.

Yaşananlar üzerine tribünden büyük bir uğultu yükselirken taraftarlar sinirden çılgına döndü. Sivasspor taraftarı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Caner Osmanpaşa’nın sözleşmesinin feshedilmesini isteyerek, takımda görmek istemediklerini dile getirdiler.

İHA

Kayseri Gündem
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