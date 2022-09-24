Sivasspor, sağanak altında çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün sağanak altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

PAYLAŞ
  • 24.09.2022 13:47
  • Güncelleme: 24.09.2022 13:47
Sivasspor, sağanak altında çalıştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’de Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün sağanak altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu’nun 8. hafta maçında Hatayspor’u konuk edecek Sivasspor, bugün öğlen sağanak altında yaptığı günün ilk çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'den bir prestijli proje daha: 'Kent Atölyesi'

Büyükşehir'den bir prestijli proje daha: 'Kent Atölyesi'

Melikgazi Kayseri Basketbol'da genel kurul yapıldı

Melikgazi Kayseri Basketbol'da genel kurul yapıldı

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gazetemizi ziyaret etti

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gazetemizi ziyaret etti

ERÜ'nün, olumsuz rektör imajı sergileyen tiyatroyu yasaklaması Baro'nun tepkisine yol açtı

ERÜ'nün, olumsuz rektör imajı sergileyen tiyatroyu yasaklaması Baro'nun tepkisine yol açtı

KTO'da iki adaylı seçim heyecanı

KTO'da iki adaylı seçim heyecanı

Ulu Çınarlar, Dünya Yaşlılar Günü'nde tiyatro ve konserle buluşacak

Ulu Çınarlar, Dünya Yaşlılar Günü'nde tiyatro ve konserle buluşacak

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balinaları kurtarma operasyonu

Balinaları kurtarma operasyonu

Talas'ta Hikmet Cıngıllı Anaokulu Açıldı

Talas'ta Hikmet Cıngıllı Anaokulu Açıldı

DAHA FAZLA
Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Erciyes'te devam ediyor

Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Erciyes'te devam ediyor

Belediye personeline, 'En İyi Narkotik Polisi Aile' eğitimi verildi

Belediye personeline, ‘En İyi Narkotik Polisi Aile’ eğitimi verildi

Dana ve kuzu karkas alım fiyatı arttı

Dana ve kuzu karkas alım fiyatı arttı

2 adayın netleştiği KTO'da seçim heyecanı

2 adayın netleştiği KTO'da seçim heyecanı

Türk Dünyası Aşık Edebiyatı'na Hizmet Ödülü Prof. Dr. Durbilmez'e

Türk Dünyası Aşık Edebiyatı'na Hizmet Ödülü Prof. Dr. Durbilmez'e