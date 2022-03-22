Sivasspor Kadın Futbol Takımı, gözünü lidere dikti!

Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nda geçen hafta Adana İdmanyurdu'nu deplasmanda 1-0 yenerek çıkışa geçen Sivasspor Kadın Futbol Takımı gözünü lider ALG Spor maçına çevirdi.

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  • 22.03.2022 10:27
  • Güncelleme: 22.03.2022 10:27
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, gözünü lidere dikti!
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Kadınlar Süper Ligi B Grubu’nda geçen hafta Adana İdmanyurdu’nu deplasmanda 1-0 yenerek çıkışa geçen Sivasspor Kadın Futbol Takımı gözünü lider ALG Spor maçına çevirdi.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sivasspor, ligin erteleme maçında deplasmanda karşılaşacağı ALG Spor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Nevzat Ercanlı ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı, daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, pas ve şutla çalışmalarını sürdürdü. Antrenman, yapılan çift kale maçla sona erdi. Sivasspor bugün kara yolu ile Gaziantep’e gidecek ve kampa girecek.

“Adana maçına iyi hazırlanmıştık”

Yapılan antrenman sonrası İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, ligde geçtiğimiz hafta oynadıkları Adana İdmanyurduspor maçını değerlendirdi. Ercanlı, “Adana maçında girmiş olduğumuz koşullar zordu. Bizim için puanla dönebileceğimiz haftayı iyi değerlendirdik. Adana ilk devre bizi 1-0 yenmişti. Çok iyi bir ekipler o zaman biz hazır değildik. Çocuklarımız sağ olsunlar Adana deplasmanında çok iyi konsantre oldular. İyi yerleşim yaptılar. Git gide takımımız üstüne koyuyor. İyi hazırlanmıştık ekibimiz çok iyiydi. 3 puan aldık. Maçın ilk 15 dakikasında rakibi çözdük. Onlara hiç pozisyon dahi vermedik. Sahadan 1-0 galip ayrıldık, mutluyuz” dedi.

“ALG’nin gücünü biliyoruz”

Teknik Direktör Ercanlı, yarın oynanacak olan ALG maçından puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Ercanlı, “Maçta hedefimiz puan ya da puanlar almak. ALG’nin gücünü biliyoruz ve saygı duyuyoruz. Gerçekten bu ligin en iyi ekiplerinden biri. Biz de çok iyi ekibiz, git gide üstümüze koyuyoruz ama sonuç ne çıkar bilmiyoruz. ALG maçından sonra 2 haftalık önemli bir sürecimiz var. Biri hafta sonu oynayacağımız Konak maçı, diğeri hafta içi oynayacağımız Trabzonspor maçları. Bu maçlardan alacağımız puanlar bizim ligdeki şeklimizi belirleyecek. İnşallah evimizde yapacağımız müsabakalardan galip ayrılırız. İnşallah ligde üst sıralara tırmanmaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.

İHA

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