Sivasspor ile Fatih Karagümrük yarı final için mücadele edecek

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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  • 01.03.2022 10:57
  • Güncelleme: 01.03.2022 10:57
Sivasspor ile Fatih Karagümrük yarı final için mücadele edecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde yarın Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Sivasspor, yarın saat 17.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15’er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

Kupada ilk randevu

Sivasspor ile Fatih Karagümrük oynayacakları karşılaşma ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasında ilk kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce Süper Lig ve Türkiye 2. Lig’inde karşı karşıya gelen ekipler, kupada hiç karşılaşmamıştı.

Fatih Karagümrük kupaya 4. turdan başladı

Fatih Karagümrük kupa macerasına 4. turdan başladı. Bu turda Sarıyer’i 2-0 ile geçen Karagümrük, 5. Tur’da Bodrumspor’u 4-0 yenerek tur atladı ve son 16 Turuna kaldı. Karagümrük, Son 16 Turunda ise Süper Lig temsilcisi Konyaspor’u 5-4 yenerek çeyrek finale kaldı. Karagümrük, Süper Lig’de oynadığı 27 müsabakada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 33 gol atarken, kalesinde 36 gol gördü.

Arda Kardeşler yönetecek

Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

İHA

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