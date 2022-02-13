Sivasspor'dan soyunma odasında galibiyet pozu!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında DG Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım, maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

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  • 13.02.2022 16:31
  • Güncelleme: 13.02.2022 16:31
Sivasspor'dan soyunma odasında galibiyet pozu!
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında DG Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım, maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta Sivasspor’a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Kayode ile 70. dakikada Fayçal Fajr attı.

Ligdeki 8. galibiyetini elde eden ve Fatih Karagümrük müsabakası öncesi moral bulan Sivasspor, mücadele sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük etkileşim alırken, paylaşıma, ’Tebrikler takım’ notu eklendi.

İHA

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