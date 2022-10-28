Sivasspor'dan galibiyet pozu

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında CFR Cluj'u 3-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

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  • 28.10.2022 00:40
  • Güncelleme: 28.10.2022 00:40
Sivasspor'dan galibiyet pozu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nun 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında CFR Cluj’u 3-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta Sivasspor’a galibiyeti getiren golleri 22 ve 73. dakikada Mustapha Yatabare ile 64. dakikada Max Gradel attı. Avrupa’daki 3. galibiyetini elde eden Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, CFR Cluj maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “Avrupalı Yiğido” notu eklendi.

İHA

Kayseri Gündem
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