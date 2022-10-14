Sivasspor'da Karol Angielski gol sayısını 2'ye çıkardı

Sivasspor'un Polonyalı futbolcusu Karol Angielski, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.

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  • 14.10.2022 00:20
  • Güncelleme: 14.10.2022 00:20
Sivasspor'da Karol Angielski gol sayısını 2'ye çıkardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivasspor’un Polonyalı futbolcusu Karol Angielski, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2’ye yükseltti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftasında Kosova ekibi Ballkani ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor’da takımın 1 golü de deneyimli futbolcu Karol Angielski’den geldi. Maçın 81. dakikasında Karol, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2’ye çıkardı. Angielski, 2 golün 1’ini Spor Toto Süper Lig’de kaydetti.

İHA

Kayseri Gündem
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