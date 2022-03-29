Sivasspor'da Giresun mesaisi

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

PAYLAŞ
  • 29.03.2022 18:27
  • Güncelleme: 29.03.2022 18:27
Sivasspor'da Giresun mesaisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 31. hafta maçında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 16.00’da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Giresunspor ile Sivasspor 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da Çotanak Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ın tarihi sokağı ışıl ışıl

Talas'ın tarihi sokağı ışıl ışıl

Şeffaf Oda 11. haftada

Şeffaf Oda 11. haftada

Kayseri'de kaçak kripto para üretimi yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de kaçak kripto para üretimi yapan 2 kişi yakalandı

Kayserili eski milletvekili İbrahim Özbıyık vefat etti

Kayserili eski milletvekili İbrahim Özbıyık vefat etti

Ramazan'da sucuk ve pastırmaya zam yok

Ramazan'da sucuk ve pastırmaya zam yok

Ramazan'ın gözdesi hurma ve hoşaflık ürünlerin fiyatı ikiye katladı

Ramazan’ın gözdesi hurma ve hoşaflık ürünlerin fiyatı ikiye katladı

Çok Okunanlar
1
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

2
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'den 805 belediyeye Ramazan tavsiyesi

AK Parti’den 805 belediyeye Ramazan tavsiyesi

Maliyet artışları pide fiyatlarını etkiledi

Maliyet artışları pide fiyatlarını etkiledi

DAHA FAZLA
Köye giden sağlık çalışanlarına hastalarından sürpriz

Köye giden sağlık çalışanlarına hastalarından sürpriz

Kayseri'de öğrencilere balık ekmek ikram edildi

Kayseri'de öğrencilere balık ekmek ikram edildi

Melikgazi, iklim ve yeşil dönüşüm farkındalığı için Ankara'da

Melikgazi, iklim ve yeşil dönüşüm farkındalığı için Ankara'da

Emniyet müdürlüğü personeline Temel İlkyardım Eğitimi verildi

Emniyet müdürlüğü personeline Temel İlkyardım Eğitimi verildi

'Dayanışmanın gücü kazandırır'

'Dayanışmanın gücü kazandırır'