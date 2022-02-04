Sivasspor'da, Gaziantep FK maçı öncesi 3 sakat!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak olan DG Sivasspor'da 3 eksik bulunuyor.
- 04.02.2022 11:45
- Güncelleme: 04.02.2022 11:45
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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olacak olan DG Sivasspor’da 3 eksik bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad ve Leke James, Gaziantep’e karşı forma giyemeyecek.
İHA
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