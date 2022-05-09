Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi!

Sivas Belediyesi tarafından alınan ve taraftara ücretsiz olarak verilen Sivasspor-Alanyaspor maçı biletleri kısa sürede tükendi. Konu ile ilgili konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 'Şimdi stadyumu hınca hınç doldurup yüksek sesle takımımızı destekleme zamanı' dedi.

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  • 09.05.2022 13:18
  • Güncelleme: 09.05.2022 13:18
Sivasspor - Alanyaspor maçı biletleri tükendi!
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Belediyesi tarafından alınan ve taraftara ücretsiz olarak verilen Sivasspor-Alanyaspor maçı biletleri kısa sürede tükendi. Konu ile ilgili konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Şimdi stadyumu hınca hınç doldurup yüksek sesle takımımızı destekleme zamanı” dedi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan Sivasspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının kombine hariç tüm biletleri Sivas Belediyesi tarafından satın alınmıştı. Heyecan dolu rövanş maçının biletleri kısa sürede tükendi. Taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterirken, Sivas Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başkan Bilgin: “Taraftara teşekkür ediyoruz”

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamada bulunan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, biletlere yoğun ilgi gösteren taraftara teşekkür etti. Bilgin, “Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sivasspor’umuz Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçını çarşamba günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynayacak. Biz de Sivas Belediyesi olarak taraftarımıza ve Sivasspor’umuza destek olmak adına kombine biletleri dışında satılabilir yaklaşık 16 bin 266 bileti Sivas Belediyesi olarak, ücretini Sivasspor’a ödeyerek satın aldık. Aldığım bilgilere göre sabah itibariyle satılabilir olan biletlerin tamamı bitmiş durumda. Biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah çarşamba akşamı Sivasspor, Yiğidolar’a yakışır oyun ve skor ile birlikte kupada finale kalacak ve İstanbul’daki final maçında da kupayı Sivas’a getirmesini umut ediyoruz” dedi.

“Sivasspor Sivas’ın en büyük markası”

Sivasspor’un Sivas’ın en büyük değeri olduğunu vurgulayan Bilgin, “Sivasspor Sivas’ın en büyük markası ve en büyük değerimiz. Sivaslılara düşen görev de böyle bir markaya destek olmak. Biz de Sivas Belediyesi olarak her zaman takımımızı ve taraftarımızı desteklemek adına dönem dönem farklı organizasyonlar, destekler verdik. İlk defa finale yaklaştığımız bu dönemde şehir olarak takımın yanında olduğumuzu göstermek adına böyle bir uygulama yaptık. Dün olduğu gibi bugün de Sivasspor için güzel şeyler yapacağız” diye konuştu.

İHA

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